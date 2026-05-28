Merck gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Merck hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 56,99 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,86 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Milliarden INR – ein Plus von 19,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 3,11 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 196,94 INR. Im Vorjahr hatte Merck 141,00 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 14,08 Milliarden INR gegenüber 12,45 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 189,60 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 13,52 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at