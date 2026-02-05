Merck hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Merck ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Merck die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 88,48 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,28 Milliarden BRL umgesetzt.

Auf der Umsatzseite standen 363,20 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 344,88 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at