Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
08.01.2026 21:39:44
Merck in talks to buy cancer drugmaker Revolution Medicines for up to $32bn
US drug company is seeking to acquire the maker of a new treatment for pancreatic cancerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Merck KGaA
08.01.26
Merck in talks to buy cancer drugmaker Revolution Medicines for up to $32bn (Financial Times)
06.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
06.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
06.01.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
06.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
05.01.26
|DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)