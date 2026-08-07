Merck informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Merck hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83,92 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 89,55 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at