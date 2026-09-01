Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Analysten
|
01.09.2026 16:34:39
Merck KGaA-Aktie: HSBC-Votum zündet den Ausbruch
Analyst Rajesh Kumar begründete die Hochstufung von "Hold" auf "Buy" unter anderem mit der Bewertung der Aktien. Diese hätten die jüngste Rally von Titeln aus der Branche nicht mitvollzogen. Zwar dürfte das Wachstum in der Laborzuliefersparte (Segment Life Science) in den kommenden Quartalen hinter dem aus dem ersten Halbjahr 2026 zurückbleiben. Das stelle die grundsätzlichen fundamentalen Wachstumstreiber aber nicht infrage.
Charttechnisch könnte sich die Lage für die Merck-Aktien verbessern. Diese ließen am Dienstag mit der 21- und 50-Tage-Linie einen kurz- und mittelfristigen Trendindikator hinter sich. An diesen technischen Trendlinien hatte sich der Kurs zuletzt schwergetan. Nun rücken wieder die Hochs von Anfang Juli und Anfang August bei knapp 149 Euro in den Blick.
/bek/tav/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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