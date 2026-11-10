Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
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10.11.2026 19:30:38
Merck KGaA erhält US-Marktzulassung für Pimjetmi
BASEL/DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA (Merck) hat in den USA eine Marktzulassung für Pimjetmi erhalten. Die zuständige Behörde FDA habe das Medikament als neue, einmal täglich verabreichte, orale, systemische Behandlung für definierte Patienten mit symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT) genehmigt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die Phase-3-Studie MANEUVER habe für Pimjetmi früh einsetzendes und anhaltendes Tumoransprechen mit klinisch bedeutsamen Verbesserungen in allen Bewertungen des Therapieergebnisses einschließlich körperlicher Funktionsfähigkeit und Schmerzen belegt, hieß es weiter. Das Medikament habe dabei eine hohe objektive Ansprechrate (ORR) bei beherrschbarem Sicherheitsprofil erzielt./he/bek
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