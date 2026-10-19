Merck Aktie
WKN DE: A2DUS5 / ISIN: US5893392093
|Krebs-Spezialist
|
19.10.2026 11:41:41
Merck KGaA setzt stärker auf Biotechfirma Nouscom - Aktie nahezu unbewegt
Mit Neva SGR von Intesa Sanpaolo und Angelini Industries kamen auch neue Investoren hinzu.
Neuer Nouscom-Investor ist zudem die Europäische Investitionsbank. Laut dem Unternehmen, das sich auf neuartige Immuntherapien zur Krebsbehandlung spezialisiert hat, haben sich alle bisherigen ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt.
Die eingeworbenen neuen Finanzmittel sollen dafür genutzt werden, die Entwicklung des führenden Medikaments NOUS-209 durch eine klinische Studie der späten Phase zur Krebsinterzeption voranzutreiben. Ziel dieser Studie ist es, Krebs im frühesten Stadium zu stoppen, bevor sich Tumore vollständig entwickeln - insbesondere bei Trägern des erblichen Lynch-Syndroms, so das Unternehmen.
Die Merck-Aktie
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt
|
06.08.26
|Merck-Aktie höher: Robuste Zahlen im zweiten Quartal - Jahresprognose steigt (finanzen.at)
|
16.07.26
|Aktie mit Gewinnen: FDA genehmigt neues Cholesterinmedikament von Merck (Dow Jones)
|
14.07.26
|Trotz erweiterter EU-Zulassung für Erbitux: Merck-Aktie unter Druck (Dow Jones)
|
25.06.26
|Bio-Techne-Aktie legt zweistellig zu: Merck übernimmt US-Life-Science-Unternehmen (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt
|28,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.