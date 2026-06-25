Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
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25.06.2026 12:02:20
Merck KGaA To Buy Bio-Techne For Around $11.3 Bln; TECH Up Over 23% In Pre-Market
(RTTNews) - Merck KGaA (MKKGY, MRCG.DE, MRK.DE), a German science and technology major, said on Thursday that it has inked a deal to buy Bio-Techne Corporation (TECH) for $73 per share in cash, or around $11.3 billion.
The acquisition price represents a 36% premium to Bio-Techne's one-month volume-weighted average trading price. The acquirer will fund the acquisition through a combination of cash on hand and new debt.
Bio-Techne is a provider of life science tools, analytical technologies, and consumables.
TECH was up by 23.79% at $72.88 in the pre-market trade on the Nasdaq.
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