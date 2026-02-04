Merck legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Merck hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,19 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,29 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,40 Milliarden USD ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7,28 USD gegenüber 6,74 USD im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 65,01 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 63,97 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

