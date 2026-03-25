Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
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25.03.2026 12:35:00
Merck makes a big move into new cancer treatments with a $6.7 billion buyout deal
Merck to spend $6.7 billion to buy Terns Pharmaceuticals, which is developing an oral treatment for leukemia.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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