Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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25.03.2026 12:35:00

Merck makes a big move into new cancer treatments with a $6.7 billion buyout deal

Merck to spend $6.7 billion to buy Terns Pharmaceuticals, which is developing an oral treatment for leukemia.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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