Merck mit starkem organischen Wachstum - Gewinnausblick angehoben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im dritten Quartal ein organisches Wachstum verzeichnet und nach der Auflösung einer Rückstellung seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben. Den Umsatzausblick grenzte der DAX-Konzern ein.

"Vor allem unsere Medikamente Mavenclad und Bavencio, unser Process-Solutions-Geschäft mit Produkten und Dienstleistungen für die Arzneimittelherstellung und unser Halbleitergeschäft Semiconductor Solutions haben substanziell zum Wachstum von Merck beigetragen", sagte CEO Stefan Oschmann laut der Mitteilung.

In den drei Monaten per Ende September stieg der Umsatz um 9,7 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Organisch legte der Umsatz des Konzerns um 7,2 Prozent zu, getragen von den Unternehmensbereichen Life Science und Healthcare. Negative Währungseffekte schlugen mit 4,4 Prozent zu Buche.

Der bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA pre) sprang um 53 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Darin enthalten ist ein Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 365 Millionen Euro für potenzielle Schadensersatzzahlungen aus einem Patentstreit um das Medikament Rebif mit dem US-Konzern Biogen. Ohne Berücksichtigung dieses Ertrags stieg das EBITDA pre organisch um immer noch kräftige 19,8 Prozent.

Der Konzerngewinn hat sich mehr als verdoppelt auf 805 Millionen von 342 Millionen Euro. Auf bereinigter Basis verdiente Merck je Aktie 2,34 Euro, ein Anstieg um 73,3 Prozent.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 4,406 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA von 1,601 Milliarden gerechnet. Das Konzernergebnis sahen sie bei 791 Millionen Euro und den bereinigten Gewinn je Aktie bei 2,23 Euro.

Für das Gesamtjahr 2020 rechnet der Konzern nun mit einem in der Mitte der bisherigen Spanne eingegrenzten Umsatz zwischen 17,1 und 17,5 Milliarden Euro, einem höheren EBITDA pre zwischen 5,05 und 5,25 Milliarden Euro und einem ebenfalls höheren bereinigten Ergebnis je Aktie von 6,50 bis 6,80 Euro. Darin enthalten sind 0,63 Euro durch die Rückstellungsauflösung in dem Patentverfahren. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen hatte Merck Einnahmen zwischen 16,9 und 17,7 Milliarden Euro, ein EBITDA pre von 4,45 bis 4,85 Milliarden Euro und einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 5,60 und 6,25 in Aussicht gestellt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 01:40 ET (06:40 GMT)