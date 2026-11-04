Merck präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Merck gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 67,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 53,34 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,82 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at