Merck prüft große und kleinere Zukäufe

Frankfurt (Reuters) - Merck zieht zur Beschleunigung seines Wachstums große und kleinere Zukäufe in Betracht.

"Unsere Ziele für 2025 können wir organisch erreichen, M&A wird ein Beschleuniger sein", sagte Vorstandschefin Belen Garijo am Donnerstag in Darmstadt. "Entweder in Form eines transformativen Schrittes, einer Reihe von Perlen oder durch Einlizenzierung. Das hängt davon ab, was der Gruppe mehr Wert verschafft und unsere drei Säulen stärkt."

Der Pharma- und Technologiekonzern hatte im Oktober erklärt, Merck setze weiter auf Einlizenzierungen sowie kleine und mittelgroße Zukäufe. Ab 2023 seien aber auch größere Übernahmen wieder eine Option. Insgesamt nähere sich Merck dafür einer finanziellen Kapazität von etwa 15 bis 20 Milliarden Euro an.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)