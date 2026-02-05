05.02.2026 06:31:28

Merck Sharp Dohme hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Merck Sharp Dohme präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 342,02 ARS, nach 295,81 ARS im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,21 Prozent auf 23 568,04 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15 283,25 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1813,36 ARS gegenüber 1234,33 ARS je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Merck Sharp Dohme mit einem Umsatz von insgesamt 80 967,14 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 58 578,45 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 38,22 Prozent gesteigert.

