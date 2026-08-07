Merck Sharp Dohme vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Merck Sharp Dohme stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Merck Sharp Dohme vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 152,16 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 404,35 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 23 398,01 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck Sharp Dohme 18 149,86 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at