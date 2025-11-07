Merck stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Merck hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 53,34 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 49,60 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,25 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at