Merck stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Merck hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,75 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,44 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,99 Milliarden CAD im Vergleich zu 21,88 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at