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03.11.2026 07:53:39

Merck verkauft fünf US-CDMO-Standorte an Schweizer Lonza

DOW JONES--Die Merck KGaA verkauft fünf US-Standorte für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) im Segment Life Science an das Schweizer Unternehmen Lonza Group. Wie Merck mitteilte, ist von beiden Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet worden. Lonza, ein Auftragsfertiger, werde das Geschäft für einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag übernehmen. Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte 2027 erwartet. Er stehe unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und weiterer Vollzugsbedingungen.

Die geplante Transaktion umfasst laut Mitteilung das CDMO-Geschäft und CDMO-Aktivitäten an den Standorten Carlsbad (Kalifornien), Madison und Verona (Wisconsin), Indianapolis (Indiana) und die CDMO-Biokonjugation in St. Louis (Missouri). Das CDMO-Geschäft biete Dienstleistungen im Bereich Entwicklung und Herstellung für komplexe Modalitäten und unterstütze Kunden dabei, Therapien von der Entwicklung bis zur Produktion voranzubringen.

Wie Lonza mitteilte, erweitert das Unternehmen durch die Transaktion seine US-Präsenz von derzeit vier auf künftig neun Standorte. Zudem gewinne man Produktionskapazitäten in Wachstumsbereichen hinzu. Lonza bestätigte sowohl die Prognose für das laufende Jahr als auch die mittelfristigen Zielsetzungen.

Merck will durch die Transaktion den Fokus des Unternehmensbereichs Life Science schärfen. Das Unternehmen will weiterhin seine Kunden aus den Bereichen Pharma und Biotechnologie sowie CDMO-Kunden, darunter Lonza, mit seinem breiten Portfolio aus Verbrauchsmaterialien, Technologien und Dienstleistungen unterstützen. Bioreliance Contract Testing Services sei nicht Teil der Transaktion und bleibe ein wichtiger Bestandteil des Life-Science-Portfolios.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 01:54 ET (06:54 GMT)

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