Mercor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mercor präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 8,80 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 PLN je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 64,39 Prozent auf 46,8 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at