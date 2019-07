Mercosur-Abkommen - WKÖ, ÖVP-Wirtschaftsbund, IV und NEOS dafür

Wie man es in Österreich bei Handelsabkommen schon kennt, wird hierzulande auch das geplante EU-Mercosur-Abkommen meist kritisch gesehen. Das zeigen die Antworten von Parteien, Sozialpartnern und NGO zu diesem Thema gegenüber der APA. Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer, ÖVP-Wirtschaftsbund und NEOS sagen "Ja" zum Abkommen, wollen aber Agrar- und Klimabedenken ernst genommen wissen.

Nachdem sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz dieser Tage der Kritik Agrarvertretern wie dem ÖVP-Bauernbund anschloss, betonen ÖVP-Wirtschaftsbundvertreter weiter die Bedeutung von internationalen Handelsabkommen. Mit dem neuen Abkommen könne "das solide Fundament der rot-weiß-roten Exportwirtschaft, die eine wichtige Säule für Wohlstand und Beschäftigung in Österreich ist, erweitert werden", sagt der Generalsekretär der Wirtschaftskammer, Karlheinz Kopf (ÖVP). Er weist wie andere Wirtschaftsvertreter auf den Abbau von Zöllen und anderer bürokratischer Handelshemmnisse hin. "Insbesondere kleine und mittlere Betriebe werden davon profitieren."

Die Bedenken der Agrarvertreter sowie Bedenken zum Klimaschutz gehörten aber ernst genommen, betont Kopf. Diese müssten in der Ausformulierung des Abkommens in den kommenden Monaten berücksichtigt werden. Sicher sei, dass die hohen Qualitätsstandards der EU durch das Freihandelsabkommen mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) unangetastet blieben.

Die NEOS begrüßen das geplante Abkommen grundsätzlich. "Wir werden es uns zugleich aber auch genau ansehen und prüfen", sagt Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. "Handelsabkommen sind der verlässlichste Weg unsere Standards in die Welt zu exportierten, Kriege zu verhindern und dafür zu sorgen, dass eben diese Standards auch bei Exporten eingehalten werden." Dazu gehöre jedenfalls auch ein effektiver Umwelt- und Klimaschutz. Reindl-Meisinger will die Diskussion um solche Abkommen "von einer polarisierten Angstdebatte zurück zu einem faktenbasierten politischen Diskurs führen". Protektionismus nutze Österreich jedenfalls nicht. Wesentlich sei, dass die Pariser Klimaziele im EU-Mercosur-Abkommen festgeschrieben sowie umfassende Arbeits- und Sozialstandards verpflichtend sichergestellt werden. "Dann bietet dieses Abkommen die große Chance, Standards auch weiterzuentwickeln", sagt die NEOS-Chefin.

Wie Kopf betonte auch Michael Löwy von der Industriellenvereinigung (IV), die das geplante Abkommen begrüßt, dass sich sowohl EU als auch Mercosur im Rahmen des Abkommens der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens verpflichten. Dieses Bekenntnis zum Klimaabkommen sei "positiv, also ist auch das Handelsabkommen positiv". "Es trägt dazu bei, dass Brasilien beim Klimaabkommen an Bord bleibt und nicht in den Sog der USA gerät", sagte Löwy im APA-Gespräch. Industriell gesehen seien die Zölle zwischen der EU und dem Mercosur-Raum derzeit noch sehr hoch. Für Kfz-Teile betragen sie 14 bis 18 Prozent, für Maschinen 14 bis 20 Prozent und für Pkw 35 Prozent. Zudem sei im Abkommen der Zugang zu öffentlichen Beschaffungsmärkten vorgesehen, was zu begrüßen sei. Auch Löwy betont, dass nur wegen des Abkommens kein "Gammelfleisch" in Österreich drohe. Solches komme immer nur aus kriminellen Machenschaften "und das kam auch schon in Europa vor". Zudem hänge es auch vom heimischen Handel und von den Konsumenten ab, wie viel oder ob überhaupt Fleisch aus Mercosur in den Regalen lande.

"Grundsätzlich steht der Wirtschaftsbund Handelsabkommen positiv gegenüber", sagt ÖVP-Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger. "Als kleine Volkswirtschaft benötigt Österreich Exportmärkte, um unsere Waren und Dienstleistungen absetzen zu können." Seit 1989 seien in Österreich dank verstärkter Wirtschaftsintegration und verschiedener Handelsabkommen 375.000 Jobs entstanden. Durch das Abkommen mit Mercosur könnten sich Firmen aus der EU insgesamt Zölle im Gesamtwert von 4 Mrd. Euro ersparen. Zur Öffnung des Beschaffungsmarktes rechnet Egger vor, dass dieser alleine in Brasilien 150 Mrd. Euro schwer sei. Zu den Importen beruhigt auch er: "Grundsätzlich gilt im Export, dass Produkte und Dienstleistungen den jeweiligen gesetzlichen Standards des Ziellandes zu entsprechen haben. Es dürfen auch weiterhin nur Waren von Drittstaaten in die EU gelangen, die den geltenden strengen EU-Regeln entsprechen oder gegenseitig anerkannt sind." Auch Egger begrüßt, das Nachhaltigkeitskapitel im geplanten Abkommen. "Dadurch verpflichten sich die Vertragsstaaten zur Einhaltung zahlreicher internationaler Ankommen wie z.B. des Internationalen Tropenholz-Übereinkommens oder der ILO Kernarbeitsnormen."

"68 Prozent der Exporteure nach Argentinien und Brasilien sind KMU", sagt die Generalsekretär-Stellvertreterin im Wirtschaftsbund, Carmen Jeitler. Vor allem für die kleinen - und mittelgroßen Unternehmen sei ein ungehinderter Zugang zu den Märkten wichtig, betont sie. "Medial wurde viel Negatives über Handelsabkommen wie etwa CETA berichtet. Die Zahlen sprechen aber oft eine andere Sprache: Anhand des CETA-Abkommens sind von Oktober 2017 bis Juni 2018 die Exporte verglichen zur Periode ein Jahr davor um 15,4 Prozent gestiegen."

Zurückhaltend gab sich auf APA-Nachfrage Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl zum Abkommen. "Das Thema Mercosur ist nicht einfach zu beantworten. Man muss die Details genauestens überprüfen. Wir haben in der EU und Österreich ganz klare Standards, das sind einfach unsere Ausgangspositionen." Aus österreichischer Sicht gehe es darum, "faire Wettbewerbskonditionen zu schaffen".

(Forts.) phs/kre

WEB http://www.mercosur.int/ http://www.iv-net.at/ https://news.wko.at/presse http://www.oevp.at www.neos.eu http://www.spoe.at http://www.fpoe.at http://www.arbeiterkammer.at http://www.oegb.at http://www.gruene.at