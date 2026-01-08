|
08.01.2026 22:19:00
Mercosur: Bauernbund bleibt bei Nein
Bauernbund-Obmann Georg Strasser (ÖVP) beharrt auf der österreichischen Ablehnung für das Mercosur-Handelsabkommen mit Südamerika. In der "ZiB2" meinte er am Donnerstagabend, dass gleiche Produktionsstandards und Transparenz fehlten. Daher gelte: "Ein Nein ist weiterhin ein Nein." Die EU-Botschafter dürften am Freitag dem Abkommen mehrheitlich zustimmen, Österreich wird sich dem nicht anschließen.
