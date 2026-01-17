Mercosur - Gemischtes Fazit zu Vorgänger CETA und Co.

Am Samstag steht die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelspakts an - nach einem Vierteljahrhundert zäher Verhandlungen. Das Abkommen ist aber längst nicht das erste seiner Art. Ob mit Kanada, Japan oder Vietnam - die hat EU in den letzten Jahren mehrere Abkommen geschlossen. Dazu, was diese Abkommen gebracht haben, gehen die Einschätzungen von Fachleuten aber auseinander.

Schaut man auf die Größe der geschaffenen Freihandelszonen, so stelle Mercosur mit rund 750 Millionen Menschen seine Vorgänger in den Schatten. Im Falle Japans seien es 570 Millionen gewesen, beim CETA-Abkommen mit Kanada insgesamt 500 Millionen, erklärte der Wifo-Ökonom Harald Oberhofer im Gespräch mit der APA.

CETA liberalisierte fast alle Zölle

Anders sehe es bei der Tiefe des Abkommens aus. Besonders wegen Bedenken aufseiten der europäischen Landwirtschaft seien viele Ausnahmen hineinverhandelt worden. Die Mercosur-Staaten würden 91 Prozent ihrer Zolllinien liberalisieren, so Oberhofer. Auf EU-Seite seien es 92 Prozent. Beim CETA-Abkommen seien mit 99 Prozent hingegen fast alle Zolllinien liberalisiert worden.

Für Oberhofer ist jedenfalls klar, dass CETA, sowie in unterschiedlichem Ausmaß die anderen EU-Freihandelsabkommen, zu mehr Handel mit den jeweiligen Weltregionen geführt haben. So seien seit 2016 (CETA ist seit September 2017 vorläufig in Kraft) die Warenexporte der EU-Wirtschaft nach Kanada um 65 Prozent gestiegen. In den Rest der Welt habe es nur ein Exportplus von 37 Prozent gegeben, sagte der Ökonom. Bei den Dienstleistungen habe es sogar ein Wachstum von 90 Prozent gegeben.

Der IHS-Ökonom Klaus Weyerstrass gab sich hingegen vorsichtig, was einen direkten "Vorher-Nachher-Vergleich" der Handelsströme angeht. Es sei schwer auszumachen, welcher Teil des Effekts auf das Abkommen zurückzuführen sei. Modellgestützte Analysen, bei denen es um die Auswirkung der Handelsverträge auf das EU-Bruttoinlandsprodukt bzw. das Wirtschaftswachstum geht, würden für CETA und Co. auf positive, aber eher geringe Effekte hindeuten. Nachsatz: Durch die Handelsverwerfungen mit den USA aufgrund der Politik von US-Präsident Donald Trump hätten sich die Vorbedingungen im Falle von Mercosur aber deutlich geändert.

Unterschiedliche Einschätzung zu Gesundheits- und Umweltfolgen

Für Valentin Wedl, Abteilungsleiter EU und Internationales bei der Arbeiterkammer (AK), stellt sich die Frage, inwiefern beobachtete Effekt kausal auf die Abkommen zurückgeführt werden könnten. Er nannte als Beispiel aus Fracking gewonnenes Flüssiggas aus Kanada. Hier habe es einen Anstieg von den Importen in die Europäische Union gegeben. Es stelle sich aber die Frage, ob dies nicht ohnehin, also auch ohne Abkommen, passiert wäre. Zudem wirft Wedl die Frage auf, ob ein derartiger Importanstieg von fossiler Energie so positiv zu bewerten sei.

Abseits von den rein ökonomischen Effekten stehen Handelsabkommen - gesehen bei Mercosur und CETA - auch immer wegen möglicher Sozial-, Gesundheits- oder Umweltschäden in der Kritik - Stichwörter wie Hormonlachs oder Chlorhuhn fielen in vergangenen Debatten. Hier gehen die Einschätzungen der Experten deutlich auseinander.

Auswirkung auf Regulierungsstandards?

Die Befürchtungen seien damals übertrieben gewesen und seien das auch heute noch, sagte Weyerstrass. Die europäischen Standards würden trotz Freihandelskommen weiter gelten. Ähnlich äußert sich Oberhofer. Die Debatten seien ganz verschwunden. "Unsere Gesundheitsstandards können auch nicht unterwandert werden, wenn wir das nicht wollen."

Anders beurteilt man diese Frage bei der Arbeiterkammer (AK). Dafür brauche es nicht mal einen aufsehenerregenden Fall. Dass ein solcher im Fall von CETA noch nicht eingetreten sei, habe auch mit einer ähnlichen Interessenlage in der EU und Kanada zu tun. Das Abkommen könne aber dazu führen, dass eine Seite auf bestimmte Regularien verzichte, um nicht in Konflikt zu geraten. Zudem seien mit dem Vertrag auch Foren geschaffen worden, in denen sich Regulatoren auf beiden Seiten absprechen würden, erläuterte auch die AK-Expertin Lisa Mittendrein. Diese seien intransparent und würden das gegenseitige Lobbyieren für niedrigere Standards fördern.

spo/kre