Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
|
25.12.2025 12:11:20
Mercosur summit: Lula, Milei clash over US-Venezuela tensions
Speaking at a Mercosur summit, Lula warned that a US invasion of Venezuela could spark a humanitarian crisis. The Brazilian leader also called on the EU to show "courage" and conclude a deal with the South American bloc.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!