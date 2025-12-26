Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
|
26.12.2025 14:59:21
Mercosur summit: Lula, Milei clash over US-Venezuela tensions
Speaking at a Mercosur summit, Lula warned that a US invasion of Venezuela could spark a humanitarian crisis. The Brazilian leader also called on the EU to show "courage" and conclude a deal with the South American bloc.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Summit Corporation PLCmehr Nachrichten
Analysen zu Summit Corporation PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!