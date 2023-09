Mercosur-Treffen soll Blockade beim Handelsabkommen mit der EU lösen

Brasilia/Brüssel (Reuters) - Ein Treffen in Brasilia soll die ins Stocken geratene Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur und der Europäischen Union (EU) beflügeln.

In dieser Woche sollen die letzten Details der gemeinsamen Stellungnahme der Mercosur-Länder - zu denen Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören - geklärt werden, sagte ein Sprecher des brasilianischen Außenministeriums. In der kommenden Woche würden europäische Vertreter dann zu einer Verhandlungsrunde in der brasilianischen Hauptstadt erwartet.

Die Mercosur-Staaten hatten sich zuletzt über die von der EU eingebrachten Umweltauflagen gespalten gezeigt. Auf eine gemeinsame Reaktion des Bündnis werde in Brüssel Beteiligten zufolge seitdem gewartet. Es liege bislang kein Gegenvorschlag vor, sagten EU-Diplomaten. Die Mitglieder Paraguay und Uruguay hatten Insidern zufolge noch keine Stellung bezogen. "Wenn etwas geschickt wurde, dann war es die Position Brasiliens, nicht die des Mercosur", sagte ein Insider des uruguayischen Außenministeriums.

Der zum Beginn des Jahres von der EU eingebrachte Nachtrag solle den Erhalt des Regenwaldes und weitere Umweltschutzziele sichern. Die Forderungen hatten sich ursprünglich gegen die Politik des ehemaligen brasilianischen Präsidenten und Rechtspopulisten Jair Bolsonaro gerichtet, wurden aber auch durch Lula als Drohung und Einmischung aufgefasst. Im Juli hatte Lula dann bekannt gegeben, dass Abkommen mit einem Gegenvorschlag retten zu wollen.

"Wir müssen in den nächsten Monaten eine Einigung erzielen", sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Montag beim Treffen der G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Neu-Delhi. "Entweder wir einigen uns, oder wir hören auf, über das Abkommen zu diskutieren." Auch auf Seite der EU könnte das Thema im kommenden Jahr nach dem Ende der spanischen Ratspräsidentschaft und wegen der anstehenden Europawahl ihren Stellenwert auf der politischen Agenda verlieren. Ziel war bislang, noch in diesem Jahr eine Einigung zu erreichen.

Zwar haben die EU und Mercosur 2019 eine Einigung über ein Handelsabkommen erzielt. Es liegt allerdings seitdem auf Eis. Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay sind Vollmitglieder im Mercosur, Bolivien ist Beitrittskandidat. Mehrere südamerikanische Staaten haben Assoziierungsabkommen mit Mercosur geschlossen. Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen Marktes ähnlich wie in der EU.