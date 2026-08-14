Mercuria präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mercuria hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mercuria 996,4 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,09 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at