Mercury Interactive Aktie
WKN DE: 890463 / ISIN: US5894051094
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30.10.2026 14:35:10
Mercury, lead and methanol found in counterfeit beauty products seized across UK
Copies of popular cosmetics and skincare products more likely to contain toxic substances, Trading Standards warns
Mercury, lead and methanol have been found in counterfeit beauty products seized across the UK, Trading Standards has said.
There is a rising problem with fake beauty products, with scammers selling copies of popular and expensive brands. Cosmetics, skincare and perfumes are now among the watchdog’s most commonly investigated fakes.Continue reading...
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