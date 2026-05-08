Mercury General hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mercury General hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,960 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,47 Prozent auf 1,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at