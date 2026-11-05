Mercury General präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mercury General ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mercury General die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,06 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,84 Prozent auf 1,38 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at