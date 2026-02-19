Mercury General vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercury General hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercury General ein EPS von 1,82 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,54 Milliarden USD gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9,77 USD. Im letzten Jahr hatte Mercury General einen Gewinn von 8,45 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mercury General 5,99 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at