Mercury General: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mercury General hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,01 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Mercury General im vergangenen Quartal 1,68 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercury General 1,48 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at