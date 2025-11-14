Mercury Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mercury Laboratories stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 13,69 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercury Laboratories 4,17 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Mercury Laboratories 190,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 181,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at