Mercury Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mercury Laboratories hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,21 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,25 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 206,6 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 204,4 Millionen INR.

In Sachen EPS wurden 40,28 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercury Laboratories 26,21 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mercury Laboratories im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 759,37 Millionen INR. Im Vorjahr waren 751,01 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at