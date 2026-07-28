Mercury Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mercury Laboratories veröffentlichte am 25.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,48 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,98 Prozent auf 159,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Mercury Laboratories 181,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at