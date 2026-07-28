|
28.07.2026 06:31:29
Mercury Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mercury Laboratories veröffentlichte am 25.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,48 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,98 Prozent auf 159,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Mercury Laboratories 181,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: ATX vor schwächerem Start -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Während der heimische Aktienmarkt mit Verlusten erwartet wird, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag bergab.