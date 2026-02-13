Mercury Laboratories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mercury Laboratories präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,31 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mercury Laboratories 9,94 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 183,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at