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16.10.2026 06:31:29
MERCURY REALTECH INNOVATOR: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MERCURY REALTECH INNOVATOR hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,84 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.
MERCURY REALTECH INNOVATOR hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 452,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 395,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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