MERCURY REALTECH INNOVATOR hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MERCURY REALTECH INNOVATOR hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,70 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MERCURY REALTECH INNOVATOR in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 421,3 Millionen JPY im Vergleich zu 396,5 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at