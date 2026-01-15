|
15.01.2026 06:31:29
MERCURY REALTECH INNOVATOR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MERCURY REALTECH INNOVATOR ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MERCURY REALTECH INNOVATOR die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 6,56 JPY gegenüber 38,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 408,9 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 35,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MERCURY REALTECH INNOVATOR 635,1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!