MERCURY REALTECH INNOVATOR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MERCURY REALTECH INNOVATOR ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MERCURY REALTECH INNOVATOR die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 6,56 JPY gegenüber 38,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 408,9 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 35,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MERCURY REALTECH INNOVATOR 635,1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at