Mercury Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mercury Systems lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mercury Systems 232,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 223,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at