Mercury Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mercury Systems veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercury Systems -0,210 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Mercury Systems mit einem Umsatz von insgesamt 253,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at