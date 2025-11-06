Mercury Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercury Systems hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercury Systems -0,300 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 225,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 204,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

