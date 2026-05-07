Mercury Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mercury Systems hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,330 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at