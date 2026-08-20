Mercury Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mercury Systems hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercury Systems ein EPS von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,8 Millionen USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercury Systems 273,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,500 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mercury Systems mit einem Umsatz von insgesamt 983,62 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 912,02 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at