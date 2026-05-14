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14.05.2026 06:31:29
Mereo BioPharma Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mereo BioPharma Group hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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