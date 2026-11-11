Mereo BioPharma Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mereo BioPharma Group hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Mereo BioPharma Group ebenfalls 0,050 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at