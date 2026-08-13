Merida Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Merida Industry hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,06 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merida Industry 1,32 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 7,00 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,28 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at