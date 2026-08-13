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13.08.2026 06:31:29
Merida Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Merida Industry hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,06 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merida Industry 1,32 TWD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 7,00 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,28 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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