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12.11.2026 06:31:28
Merida Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Merida Industry hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Merida Industry 2,09 TWD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,04 Milliarden TWD – eine Minderung von 16,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,23 Milliarden TWD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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