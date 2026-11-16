Meridia RE IV SOCIMI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Meridia RE IV SOCIMI hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Meridia RE IV SOCIMI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,2 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at