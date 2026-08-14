Meridia RE IV SOCIMI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Meridia RE IV SOCIMI hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Meridia RE IV SOCIMI 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,32 Prozent zurück. Hier wurden 2,5 Millionen EUR gegenüber 4,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at