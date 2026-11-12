Meridian: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Meridian hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,87 Prozent auf 46,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at